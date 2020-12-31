العجز التجاري التركي يرتفع إلى 5 مليارات دولار

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، أن العجز التجاري الخارجي للبلاد قفز 153.5% على أساس سنوي في نوفمبر، إلى 5.033 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.

وقال المعهد إن صادرات تركيا انخفضت 0.9% وارتفعت الواردات 15.9% مقارنة مع نوفمبر 2019. وفي الأحد عشر شهرا الأولى من العام، زاد العجز التجاري 82.5% إلى 45.344 مليار دولار.

وأدت التوترات في العلاقات مع الولايات المتحدة والخلاف مع فرنسا والنزاع مع اليونان على الحقوق البحرية والمعارك في ناغورني كاراباخ إلى إثارة قلق المستثمرين، وهو ما انعكس سلباً كذلك على أداء العملة.