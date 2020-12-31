الهند تسجل 25 إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل 5 حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا لأشخاص عادوا مؤخرا من بريطانيا، ليرتفع بذلك حصيلة المصابين بالسلالة الجديدة من الفيروس إلى 25 حالة.





وبحسب الوزارة، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى البلاد إلى 10 ملايين و266 ألفا و674 حالة، وذلك عقب تسجيل 21 ألفا و821 حالة إصابة جديدة. وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إنديا تى فى" الهندية، اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد ارتفعت إلى 148 ألفا و738 حالة، وذلك عقب تسجيل 299 حالة وفاة جديدة.. لافتة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 9 ملايين و860 ألفا و280 شخصا، وذلك بعدما تعافى 26 ألفا و139 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية. وكان أعلن عن اكتشاف السلالة الجديدة الأولى من الوباء فى وقت سابق من ديسمبر الجاري، ويُعتقد أنها بدأت فى سبتمبر فى منطقة "كنت" جنوب شرقى إنجلترا ويُعتقد أنها قادرة على الانتشار بشكل أكبر من السلالة القديمة بنسبة تصل إلى 70 %.

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