الجزائر تختار اللقاح الروسى للتطعيم ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر، إن وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد أعلن خلال اجتماع الحكومة "عن توقيع صفقة بالتراضى البسيط لاقتناء لقاح ضد فيروس كورونا مع مخبر روسى للشروع فى عمليات التلقيح ابتداءً من شهر يناير".

وأضاف "باشر معهد باستور سلسلة من الاستشارات مع الشركة الروسية المنتجة للقاح سبوتنيك فى وقت تتواصل فيه الاستشارات مع أطراف أجنبية أخرى".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.