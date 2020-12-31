الصين تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، لم يتم تسجيل أى وفيات مرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 25 إصابة جديدة بينها 9 حالات بعدوى محلية، ما رفع إجمالى المصابين إلى 87052 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.
وأضافت اللجنة أن 13 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالى المتعافين إلى 82050 شخصا، مشيرة إلى أن 13615 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.
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