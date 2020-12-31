رئيس العراق: الأزمات المتتالية تؤكد حجم وحقيقة الخلل البنيوى فى طريقة الحكم

جدة - نرمين السيد -
وأكد الرئيس العراقى، أن منظومة الحكم التى تأسست بعد 2003 تعرّضت لتصدع كبير ولا يمكنها خدمة المواطن الذى بات محرومًا من أهم حقوقه، وفقًا لقناة"سكاى نيوز" الإخبارية.
ودعا صالح إلى عقد سياسى جديد يؤسس لدولة ذات سيادة كاملة وفرض القانون وحصر السلاح بيد الدولة، بحسب قوله.
وكانت قوات الأمن العراقية، قد كثفت انتشارها فى محيط المنطقة الخضراء بالتزامن مع دعوة فصائل مقربة من إيران للتظاهر فى ذكرى مقتل قاسم سليمانى.
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