إعلامية كويتية: مصر والسعودية ركيزتا استقرار المنطقة

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن دعوة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين للرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي فى دورتها الـ 41 المرتقب انعقادها 5 يناير المقبل، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الألمانية، تعكس الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر وأهميتها المحورية، مؤكدة أنه لا يمكن أن ينفصل الخليج عن مصر فالمصير واحد.

وأوضحت "الرشيد"، في رسالة إعلامية بثتها عبر "دوت الخليج"، أن مصر والسعودية يمثلان محور التوازن لأمن واستقرار المنطقة العربية وأيضًا عودة حقيقية لخط القاهرة – الرياض، مشيرة إلى أن العلاقات المصرية الخليجية متجذرة ووثيقة.

ولفتت "الرشيد"، إلى أن عزوف أمير قطر عن المشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي حسب ما أوردته أنباء لـ بي بي سي، رغم تصريحات وزير الخارجية القطري بأنه لا يوجد أي معوقات أمام حل الأزمة الخليجية تعكس نية قطر بعدم عودتها للصف العربي.

وأشارت الإعلامية الكويتية، إلى أن السعودية مثلت بقية أطراف الأزمة في حل الأزمة الخليجية، مؤكدة أن الأزمة لن تُحل إلا بتنفيذ قطر الـ 13 مطلبًا للعودة للصف العربي .

وأكد مصدر خليجي مطلع أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، سيشارك في أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الـ41، بدعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

واعتبر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن مشاركة الرئيس المصري مؤشر على أن القمة "ستعلن عن اتفاق الأطراف المعنية على حل الأزمة الخليجية وإنهاء الأسباب التي أدت الى حدوثها".