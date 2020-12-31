رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: إيران ليست تهديدًا وجوديا ويجب التوصل إلى اتفاق تهدئة بـ غزة

صرح رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي، اللواء احتياط جادي آيزنكوت، بأن إسرائيل بحاجة إلى قيادة جديدة، وإعادة ثقة السكان بمنظومة فرض القانون فى إسرائيل.

وقال آيزنكوت، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نشرت صباح اليوم، الخميس، إن "إيران وسوريا ولبنان، لا يشكلون تهديدا وجوديا على دولة إسرائيل".

وأضاف أن التهديدات الأمنية التي تشكلها هذه الدول على إسرائيل، لا تعتبر تهديدا وجوديا، وإسرائيل قادرة على التعامل مع هذه التهديديات، ولديها تفوق عسكري على هذه الدول.

وتابع آيزنكوت: "اتفاقيات التطبيع الأخيرة جيدة، ولكن علينا تطبيق سياسات صارمة في الحفاظ على الأمن، خصوصا ضد الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة".

وبالنسبة للقطاع، طالب آيزنكوت بالتوصل إلى اتفاق تهدئة طويل المدى بغزة، يضمن عدم إطلاق الصواريخ، والتوصل إلى صفقة تبادل لإعادة الجنود من القطاع، وربط أي تطوير بغزة بنزع السلاح والصواريخ.

وعلى صعيد الضفة الغربية، أكد آيزنكوت أنه على إسرائيل الحذر من الانزلاق إلى دولة ثنائية القومية، من خلال السيطرة على سكان الضفة، لأن هذا سيشكل خطرا على دولة إسرائيل.

ولفت اللواء احتياط آيزنكوت، إلى أنه على إسرائيل الانفصال عن الضفة، خلال اتفاق مع السلطة، يضمن المصالح الأمنية، ووجود بؤر استيطانية مركزية هناك.