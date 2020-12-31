قبيل ذكرى اغتيال سليماني.. انتشار أمني مكثف في المنطقة الخضراء بالعراق وإيران تعلن لائحة الاتهام

كثفت قوات الأمن العراقية، اليوم الخميس، انتشارها في محيط المنطقة الخضراء، وذلك وسط دعوة فصائل مقربة من إيران للتظاهر في ذكرى مقتل القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وياتي ذلك مع قرب الذكرى السنوية لمقتل قائد فيلق القدس بغارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في 3 يناير من عام 2020.

وفي سياق المتصل، أعلن المتحدث باسم لجنة الإحياء الشعبية للذكرى السنوية لاغتيال قاسم سليماني، حسين امير عبداللهيان، الخميس، أنه تم إعداد لائحة الاتهام لملف اغتياله الذي يتضمن اسماء 48 آمرا ومنفذا للعملية الارهابية، وذلك بعد اكمال الوثائق القضائية في داخل وخارج البلاد.

وقال عبداللهيان في تصريح للتلفزيون الايراني "لقد اتضح اليوم في اي دولة كانت قيادة هذه العملية الارهابية واي الدول كان لها دور في الكشف عن تفاصيل وصول القائد سليماني الى مطار بغداد ووضعت المعلومات اللازمة تحت تصرف الأميركيين لتنفيذ العملية الارهابية".

واكد ان "ملف اغتيال القائد سليماني قد اكتمل تماما وحتى انه تم الكشف عن الآمرين والمنفذين لهذه العملية الارهابية"، مشيرا الى انه "مثلما صرح رئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي فان جميع الوثائق جاهزة لاصدار لائحة الاتهام ضد الآمرين والمرتكبين لعملية الاغتيال".

واوضح ان "السلطة القضائية عملت على مدى العام الاخير على جمع الوثائق المتعلقة بعملية الاغتيال في الداخل والخارج وحتى انه بعد تشكيل لجنة قضائية في العراق والتفاوض مع المسؤولين العراقيين تبين من هم الذين وضعوا معلومات رحلة القائد سليماني من دمشق الى بيروت ومنها الى بغداد تحت تصرف الاميركيين الارهابيين".