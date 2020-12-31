قتل 93 شخصًا.. وفاة أشهر سفاح في تاريخ أمريكا داخل السجن‎

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس وفاة "صموئيل ليتل" أشهر سفاح فى تاريخ أمريكا داخل السجن عن عمر يناهز الثمانين.
وتوفي "صموئيل ليتل" في مستشفى في كاليفورنيا، وذلك بعد معاناة طويلة مع مرض السكري وأمراض القلب وأمراض أخرى.
وكان "ليتل" يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بارتكاب جرائم قتل متعددة في عام 2014.
واعترف "ليتل" بقتل نحو 93 شخصًا، وربط اسمه بنحو 50 جريمة قتل من عام 1970 إلى 2005.
يُذكر أن آخر عملية قتل له كانت في عام 2005 في توبيلو بولاية ميسيسيبي، كما قتل أشخاصًا في ولايات تينيسي وتكساس وأوهايو وكنتاكي ونيفادا وأركنساس وولايات أخرى.
وألقت سلطات ولاية كنتاكي القبض عليه أخيرًا في عام 2012 بتهمة المخدرات، وربط الحمض النووي الخاص به بثلاث عمليات قتل في كاليفورنيا.
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