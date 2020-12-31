إسرائيل: إجراء مناورات مشتركة بين تل أبيب ودول الخليج وارد

ذكر موقع i24NEWS31 الإسرائيلي اليوم الخميس، أن قائد سلاح الجو الاسرائيلي الجنرال "عميقام نوركين" تطرق في كلمة له إلى صفقة بيع طائرات F-35 إلى الإمارات وقال إن"صفقة الطائرات ستؤثر على الساحة، لكن من غير المستبعد أن نشهد إجراء مناورات عسكرية مع دول الخليج قريبا".

وفي مستهل كلمته قال :"توجد فرصة عظيمة وفرصة استراتيجية بالاتفاقيات مع دول الخليج، لن يمر وقت طويل حتى نشهد مناورات مشتركة بين القوات الجوية في الخليج. قبل عام حلقنا بتدريبات في اليونان مع سلاح الجو الإماراتي. هذا سيعزز الاستقرار الإقليمي".

وأضاف نوركين :"اريد الحفاظ على تفوقنا العسكري، أشعر بالتزام امريكي عميق والذي اتفق عليه أيضا مع وزير الدفاع بيني جانتس قبل شهرين بخصوص التفوق العسكري النوعي ليس من الجيد لنا وجود طائرات متقدمة في فضائنا. هذا اتجاه سيؤثر علينا. نريد ان نرى طيارينا يحافظون على مستواهم وصناعاتنا الأمنية تحافظ على تفوقها هذا شرط لوجودنا لقرون قادمة".

وتطرق نوركين في كلمته إلى قضية التهديد الإيراني وقال إن "الشرق الأوسط منطقة قابلة جدا للتفجير، لن نقبل قدرات ايرانية على الحدود، ولن نقبل بوجود قدرات صواريخ دقيقة في لبنان".

وفي تعليقه حول غياب ميزانية للجيش الاسرائيلي قال :"نحن نستهلك وقود، قطع غيارات وقنابل. اصبح الامر مركبا. هناك عبء على القادة العسكريين بادارة هذا الامر في غياب ميزانية للسنوات القادمة".