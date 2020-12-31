إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 82.7 مليون حالة

كشفت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا حول العالم قد تجاوز 82.7 مليون حالة، منذ بداية جائحة كورونا في أواخر ديسمبر 2019 وحتى صباح اليوم الخميس.

وأظهرت البيانات المجمعة عدد الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، حتى صباح اليوم الخميس، حيث بلغ 82 مليونا و708 آلاف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 46.7 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و805 آلاف حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

وجدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الأربعاء، من خطورة نظريات المؤامرة ونشر معلومات كاذبة على جهود محاربة وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال، في بيان بالفيديو، إن المجتمع الدولي سيفوز في المعركة ضد الفيروس إذا تعلم دروس العام 2020.

وأوضح جيبريسوس أن «العامل الحاسم هو ما إذا كنا سنسمح لنظريات المؤامرة والهجمات على العلم بالانتشار، أو ما إذا كان بإمكاننا السيطرة على الجزء الأخير من الأزمة معا».

وتابع المدير العالم للمنظمة، التي تتابع انتشار الأمراض عبر العالم والأوبئة وتصدر التوصيات الضوروية بشأنها إلى كل الدول الأعضاء، أن المعلومات الكاذبة أدت إلى معاناة لا داعي لها في العام 2020.

وأضاف جيبريسوس «هناك ضوء في نهاية النفق»، مشيرا إلى نشر لقاحات وجهود أخرى لهزيمة الوباء الذي اجتاح العالم العام الماضي.