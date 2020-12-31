ليفربول.. صدمة جديدة في "الخط المنحوس"

كشف الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي أن مدافعه الكاميروني جويل ماتيب سيغيب عن الملاعب لحوالي 3 أسابيع لإصابة في عضلات المحالب.
وتعرض ماتيب للإصابة خلال تعادل فريقه أمام وست بروميتش ألبيون 1-1، الأحد، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، وغاب عن المباراة ضد نيوكاسل (صفر-صفر)، الأربعاء.
وقال كلوب: "هذا النوع من الاصابات يعني غياب اللاعب عن الملاعب حوالي 3 أسابيع".
وسيجد ليفربول نفسه من دون أي قلب دفاع أصلي في ظل إصابة الهولندي فيرجيل فان دايك (الرباط الصليبي في الركبة اليمنى) وجو غوميز (أربطة الركبة اليسرى)، علما بان كلوب غالبا ما يعتمد على البرازيلي فابينيو لشغل هذا المركز، إلى جانب أحد المدافعين الشبان في الفريق أمثال نات فيليس الذي شارك أساسيا ضد نيوكاسل، أو ريس وليامس.
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