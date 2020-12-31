المرصد: غارات مكثفة للطيران الروسى على داعش فى البادية السورية

جدة - نرمين السيد - نفذت الطائرات الحربية الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية، أكثر من 60 غارة جوية، استهدفت مناطق انتشار تنظيم داعش فى البادية السورية التابعة إدارياً لمحافظات دير الزور وحمص والرقة وحماة وحلب.





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