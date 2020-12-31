غدا.. اتفاق التجارة بين بريطانيا واليابان لفترة ما بعد "بريكست" يدخل حيز التنفيذ

وأوضحت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الخميس/ - أن البلدين وقعا على اتفاقية التجارة الحرة في طوكيو أكتوبر الماضي، لافته إلى أن اتفاق التجارة بين اليابان والاتحاد الأوروبي لن يضم بريطانيا بعد اليوم الذي يوافق انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست.
ويعد هذا الاتفاق التجاري هو الأول الذي تعقده بريطانيا مع دولة ذات اقتصاد قوي عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي.
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