الفلبين تسجل 1541 إصابة جديدة و14 حالة وفاة بفيروس كورونا

وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت صحيفة "فلبين ستار" - أن 296 شخصا تماثوا للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 439 ألفا و796 حالة، بينما تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة؛ لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 9 آلاف و244 حالة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تسجيل غالبية الإصابات الجديدة في مدينة كويزون تليها مدينة باجيو ثم مانيلا وريزال ودافاو.
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