قبل ساعات من بدء سنة جديدة.. محمد بن راشد: 2020 عام علمنا الكثير

نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمناسبة انتهاء عام 2020، الذي كان مليئا بالتحديات والإنجازات، على حد وصفه.
وأكد حاكم دبي، في تغريدته، أن الإمارات أثبتت أنها الأقوى بتوحدها وتسامحها وعطائها في عام مليء بالتحديات، حيث جمع كل الفرق في مواجهة التحدي الكبير وأخذت فيه الإمارات علامة النجاح الكاملة.
وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريدته اليوم: "عام 2020.. عام تحديات.. وإنجازات.. عام ظهرت فيه القيم الحقيقية لدولتنا.. عام أثبتنا فيه أننا الأقوى بتوحدنا.. بتسامحنا.. بعطائنا.. عام جمع أُسرنا.. جمع قلوبنا.. جمع كل فرق عملنا في مواجهة التحدي الكبير.. وأخذت فيه الإمارات علامة النجاح الكاملة".
وأضاف في تغريدة منفصلة: "2020 علمنا الكثير.. تعلمنا أن القوة في الوحدة.. أن السعادة مع الأسرة.. أن التفوق في العطاء.. أن الصحة قبل السياسة والاقتصاد.. أن الثقة بالشباب يمكن أن تصل بنا للمجرة وأن تشطر الذرة.. أن الإمارات فوق كل شيء وكل أحد.. وأن فكرة الاتحاد أقوى من كل شيء ومن كل أحد".
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