الصين تعلن تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة لـ كورونا

أعلنت الصين، اليوم الخميس، تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا لشخص قادم من بريطانيا؛ حسبما أفادت وسائل الإعلام المختلفة.

وقبل قليل، أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أنها تلقت تقارير عن تسجيل 25 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني، خلال الساعات الـ24 الأخيرة

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليوم إن تسعة من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما البقية قادمة من الخارج. ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 87052 حالة، بينهم 368 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج.

ومنحت الصين، اليوم الخميس، لقاح "سينوفارم" ضد فيروس كورونا أول موافقة على استخدامه كلقاح للوقاية من كوفيد-19.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الإنجليزية، وافق المنظمون الصينيون، على أول لقاح محلي لفيروس كورونا في البلاد، طورته شركة الأدوية العملاقة "سينوفارم" المملوكة للدولة، حسبما أعلن مسؤولون، اليوم الخميس.

وتأتي الموافقة بعد يوم من إعلان شركة "سينوفارم" أن لقاحها فعال بنسبة 79.34٪ ، مستشهدة بتحليل مؤقت للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وقامت الصين بتوسيع نطاق برنامج استخدام اللقاحات في حالات الطوارئ بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

وقال تسنج ييشين، نائب وزير لجنة الصحة الوطنية الصينية، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: إنه "منذ 15 ديسمبر، أعطيت أكثر من 3 ملايين جرعة لقاح على "مجموعات رئيسية" من السكان". مضيفا أن هذا علاوة على 1.5 مليون جرعة تم إعطاؤها على "الفئات المعرضة للخطر" بنهاية نوفمبر.

ومن بين الذين تم تلقيحهم، أصيب أقل من 0.1٪ بحمى خفيفة، وتعرض نحو شخصين من كل مليون لـ "ردود فعل سلبية خطيرة نسبيًا" مثل الحساسية، وفقًا لما ذكره تسنج.

وقالت شركة معهد بكين للمنتجات البيولوجية، وهي شركة تابعة لشركة سينوفارم، في بيان نشر يوم الأربعاء، إن النتائج المؤقتة أظهرت أن لقاح سينوفارم آمن وأن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين ينتجون أجساما مضادة عالية المستوى.