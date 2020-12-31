انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 38 شهر يناير وتحديث البيانات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ساعات قليلة تفصلنا عن نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 38 شهر يناير، حيث يفترض أن البرنامج يقوم بالإعلان عن نتائج الأهلية من حساب المواطن في بداية كل شهر، وذلك مع اقتراب موعد صرف الدفعة 38 لشهر يناير من العام الجديد 2021، علماً بأنه في الفترة الأخيرة انتشرت شائعات بزيادة الدعم لهذا الشهر نظراً لدخول العام الجديد، ولكن أكد البرنامج أن هذه ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الدعم في موعده بدون أي زيادات وأكدت على كافة المستفيدين من البرنامج ضرورة التأكد من صحة الخبر من خلال الصفحة الرسمية للبرنامج.

حساب المواطن الدفعة 38 شهر يناير

ينتظر العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية دعم الدفعة 38 من شهر يناير، فمن المفترض أنه يتم الصرف في الموعد المحدد له من قبل الأوامر الملكية الصادرة من قبل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، حيث تم توحيد موعد الصرف في اليوم الموافق 10 من كل شهر ميلادي، ويتغير الموعد في حالة أنه وافق أجازة رسمية، ويوافق موعد صرف الدفعة 38 شهر يناير في يوم الأحد الموافق 10 من شهر يناير، كما أكد البرنامج على أنه لن يستفيد من الدعم إلا من توافرت به شروط الاستحقاق، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعينا شروط الاستحقاق دعم حساب المواطن.

شروط الاستحقاق في حساب المواطن

أن يكون الشخص المستفيد سعودي الجنسية أن يكون الشخص المستفيد مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية ألا يكون داخل دار الإيواء أو السجون أن يكون من الفئات المستحقة (الأرامل – المطلقات).

نتائج الأهلية من حساب المواطن

ساعات قليلة تفصلنا عن الإعلان عن نتائج الأهلية للأشخاص المستحقة دعم برنامج حساب المواطن، حيث يمكن معرفة نتيجة الأهلية من خلال الدخول على الرابط الرسمي للبرنامج، بالإضافة إلى أن البرنامج أشار إلى ضرورة التأكد من تحديث البيانات ليتمكن الشخص المستفيد من صرف الدعم بعد الإيداع في الحسابات البنكية.

تحديث بيانات حساب المواطن

أوضح البرنامج على ضرورة تحديث كافة البيانات التي تتعلق بالشخص المستفيد من البرنامج ليتمكن من الصرف بدون مواجهة أي مشاكل، ويتم تحديث البيانات بمجرد اتباع الخطوات التي نوضحها لكل متابعينا من خلال هذا المقال:

الدخول على الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن

إدخال رقم الهوية

التأكد من كتابة رمز التحقق بشكل صحيح

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

اختيار أيقونة تحديث البيانات

كتابة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وكتابة أي بيانات تم تغييرها

ومن الجدير بالذكر أن إدارة البرنامج تقوم بمراجعة كافة البيانات التي تم إدخالها من قبل الشخص المستفيد والتأكد من صحتها، وفي حالة أنها مختلفة عن البيانات المسجلة يتم حرمانه من الدعم.