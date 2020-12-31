رابط نظام نور للاستعلام برقم الهوية عن نتائج الطلاب ومعرفة النتائج من منصة مدرستي

نظام نور هو أحد أهم الأنظمة التعليمية التي دشنتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وهو عبارة عن نظام يمكن من خلاله إدخال درجات جميع الطلبة والطالبات وتدقيقها إلكترونياً من جميع الجهات والمحافظات في المملكة فضلاً عن المدارس السعودية بالخارج أيضاً، وتهدف الوزارة من إنشاء هذا النظام إلى اعتماد أحدث الوسائل التكنولوجية والتقنية في المجال التعليمي والتربوي فهو يوفر العديد من الخدمات لكل من الطالب، والمعلم وولي الأمر، ومدراء المدارس، وصانعي القرار في آن واحد، كما يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر هذا النظام، كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور أيضاً الحصول على بيانات النتيجة من منصة مدرستي الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم السعودية بطريقة سهلة وبسيطة.

رابط نظام نور لمعرفة نتائج طلاب المرحلة الابتدائية:

عقب انتهاء طلاب المرحلة الابتدائية من أداء الاختبارات للفصل الدراسي الأول في جميع أنحاء المملكة إلكترونياً عبر منصة مدرستي، تم الإعلان عن نتائج الطلاب عبر موقع نور التابع لوزارة التعليم السعودية، وقد تم توزيع الدرجات من خلال تقييم التحصيل الدراسي للطلاب في الصف الأول والثاني من المرحلة الابتدائية تقييماً مستمراً اعتماداً على مستويات أداء الطلاب الثلاث، وهي: ثلاث مستويات للإتقان ومستوى واحد فقط لعدم الإتقان في جميع المواد.

أما الصفوف من الثالث وحتى السادس الابتدائي فيتم تقييم مستوى التحصيل الدراسي للطلاب تقييماً مستمراً اعتماداً على ثلاث مستويات للإتقان ومستوى واحد لعدم الإتقان في المواد التالية:

القرآن الكريم، القرآن الكريم وتجويده.

القرآن الكريم حفظ، القرآن الكريم تلاوة، التجويد.

اللغة الإنجليزية.

التربية الفنية.

التربية الأسرية بنات.

التربية البدنية بنين.

كيفية الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية عبر موقع نور التعليمي

يتوجب عليكَ اتباع الخطوات التالية كي تتمكن من معرفة نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية برقم الهوية:

سجل الدخول إلى حسابك عبر رابط نظام نور الرسمي.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة سواء أكان المطلوب رقم الهوية أو تم طلب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

قم بكتابة رمز التحقق.

انقر على الزر الخاص بتسجيل الدخول.

قم بالدخول إلى التقارير.

اختر أيقونة نتائج الطلاب.

أدخل اسم الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته والفصل الدراسي.

انقر على أيقونة عرض وسوف تظهر أمامك نتيجة الطالب في جميع المواد، وتستطيع إجراء عملية الطباعة للحصول على النتيجة في صورة ورقية.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في منصة مدرستي الإلكترونية.

قم بالدخول إلى أيقونة التقويم.

انقر على أيقونة نتيجة الفترة الأولى.

سوف تفتح معك صفحة جديدة انزل إلى نهاية الصفحة وانقر أيقونة الملفات.

بعد تنزيل ملف pdf في قائمة التنزيلات قم بفتح الملف سوف تجد نتائج الصف كاملاً.

تفحص نتائج الطلاب الموجودة في الملف حتى تصل إلى نتيجتك.

طريقة استخراج نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي

ومن الجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين تلقوا امتحاناتهم إلكترونياً خلال الفصل الدراسي الأول في محافظة جدة وحدها بلغ 680 ألف طالب وطالبة، وفي نفس الأثناء كان جميع المعلمين والكادر الإداري بالمدارس على أهبة الاستعداد لإجراء التقييمات والتصحيحات حيث تم تصحيح كل مادة فور الانتهاء من أداء اختباراتها الأمر الذي ساهم في سرعة الانتهاء من عمليات التقييم والتصحيح.