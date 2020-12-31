فيديو: نيوزيلندا أول دولة تودع 2020 بعرض مبهر

احتفلت نيوزيلندا، الخميس، بتوديع عام 2020 واستقبال العام الجديد 2021، وذلك من خلال عروض مبهرة للألعاب النارية.
وشاهد الآلاف من المواطنين في فيكتوريا سانت ويست في وسط أوكلاند، عروض الليزر والألعاب النارية على برج "سكاي تاور" الذي يبلغ ارتفاعه 328 مترا.
وإلى جانب الألعاب النارية والعروض الضوئية المبهرة، استمتع الحضور بالموسيقى التي كانت تصدر عن مكبرات صوت عملاقة تم تركيبها احتفالا بالمناسبة حسبما ذكرت صحيفة "نيوزيلند هيرالد".
ورغم التواجد الكثيف لرجال الشرطة والإنقاذ والإطفاء، فإنه لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث خلال الاحتفال بالعام الجديد.
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