خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 1.268 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، تسجيل 1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد منذ ظهور الجائحة إلى 155365 حالة.





وبحسب الوزارة، فأن إجمالى عدد المصابين بكورونا فى غرف العناية المكثفة بلغ 118، منهم 28 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي. وتشهد الضفة الغربية إغلاقا كليا لبعض محافظاتها، فيما تشهد محافظات أخرى إغلاقا جزئيا لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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