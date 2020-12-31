قائد سلاح الجو الإسرائيلي: لا نستبعد مناورات مشتركة مع دول الخليج قريبا

قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال عميقام نوركين إنه لن يمر وقت طويل حتى نشهد مناورات مشتركة بين القوات الجوية في الخليج ما سيعزز الاستقرار الإقليمي.
وذكر أنه "قبل عام حلقنا بتدريبات في اليونان مع سلاح الجو الإماراتي"، ورأى أن "صفقة بيع طائرات F-35 إلى الإمارات ستؤثر على الساحة، لكن من غير المستبعد أن نشهد إجراء مناورات عسكرية مع دول الخليج قريبا".
وقال إن "الشرق الأوسط منطقة قابلة جدا للانفجار ولكن لن نقبل بتواجد قدرات إيرانية على الحدود، ولن نقبل بوجود قدرات صاروخية دقيقة في لبنان".
وأضاف: "أريد الحفاظ على تفوقنا العسكري، نريد أن نرى طيارينا يحافظون على مستواهم وصناعاتنا الأمنية تحافظ على تفوقها. هذا شرط لوجودنا لقرون قادمة".
وحول غياب ميزانية للجيش الإسرائيلي قال: "نحن نستهلك الوقود، قطع الغيار والقنابل. أصبح الأمر مركبا... هناك عبء على القادة العسكريين بإدارة هذا الأمر في غياب ميزانية للسنوات القادمة".
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