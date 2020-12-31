مزق صورة قاسم سليماني في غزة.. أمن حماس يعتقل الشيخ مجدي المغربي

اعتقلت حركة حماس اعتقل اليوم، الخميس، الشيخ السلفي مجدي المغربي، وذلك بعد ساعات من دعوته إلى إزالة صور القيادي الإيراني الراحل قاسم سليماني، وتمزيقه لإحداها وفق وكالة "إرم نيوز" الإماراتية.
وأكد شقيق الشيخ السلفي موسى المغربي في تدوينات على "فيسبوك" اعتقال أخيه مجدي وتحويله إلى الأمن الداخلى بغزة، بسبب واقعة تمزيق صورة سليماني.
ومزق فلسطينيون من سكان قطاع غزة صورة سليماني، التي علقت في أحد ميادين القطاع بالتزامن مع قرب ذكرى اغتياله، وشطب شبان غاضبون عبارة الشهيد من كلمة مدونة على اللافتة.
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