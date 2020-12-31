قرار حاسم من القضاء الأردني ضد نقابة المعلمين وأعضاء مجلسها

أصدر القضاء الأردني اليوم، الخميس، قرارًا بحل نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلسها لمدة عام.

ووفقا لموقع "رؤيا" الأردني، أصدرت محكمة صلح جزاء عمان، اليوم الخميس، قرارا يقضي بحل مجلس نقابة المعلمين.

كما أصدرت قرارًا آخر يقضي بالحبس مدة سنة واحدة لجميع أعضاء مجلس النقابة عن التهم المسندة إليهم.

وبدوره، أكد محامي نقابة المعلمين الأردنيين بسام فريحات، أنه تقدّم بطعن لدى محكمة صلح جزاء عمان بقرار المحكمة القضائي الأولي بشأن حلّ نقابة المعلمين الأردنيين وحبس أعضاء مجلسها سنة واحدة.

وقال فريحات لـ "رؤيا" إن المحكمة وافقت على تكفيل أعضاء مجلس النقابة الذين جرى توقيفهم عقب القرار القضائي الأولي.

ووافقت محكمة صلح جزاء عمان على طلب إخلاء سبيل بكفالة لأعضاء المجلس بكفالة مالية بقيمة 500 دينار.

وفي الخامس والعشرين من شهر يوليو الماضي، قرر نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.