هجوم وحشي.. مركز الملك سلمان يدين الهجوم الإرهابي على مطار عدن

أدان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن أمس، الأربعاء، وأسفر عن مقتل وجرح العشرات من الأبرياء، وذلك أثناء وصول الطائرة التي تُقل رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.
وأوضح المركز في بيان له اليوم، الخميس، أن هذا العمل الإجرامي يدل على وحشية قوى التطرف والإرهاب التي لا تتوانى في ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني وإطالة أمد أزمته الإنسانية واستمرار معاناته وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق، مبينًا أن تلك القوى الشريرة لم تلتزم بكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمبادئ والقيم الإنسانية، مقدمًا خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
كما أعرب البيان بهذا الصدد عن أسفه البالغ لمقتل وإصابة بعض موظفي المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن، حيث تزامن تواجدهم وقت وقوع الانفجار الغادر، موضحًا أن ذلك يعكس الأجواء الخطرة التي تواجه العاملين في المجال الإنساني.
وأكد المركز وقوفه مع الشعب اليمني بجميع مكوناته لتجاوز الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
ودعا مركز الملك سلمان للإغاثة المجتمع الدولي لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام في الأراضي اليمنية.
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