خسارة كبيرة لـ أردوغان.. اتساع العجز التجاري فى تركيا إلي 154%

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الخميس، أن العجز التجاري الخارجي للبلاد قفز 153.5 % على أساس سنوي في نوفمبر إلى 5.033 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.

وقال المعهد إن صادرات تركيا انخفضت 0.9 % وارتفعت الواردات 15.9 % مقارنة مع نوفمبر 2019.

وفي الأحد عشر شهرا الأولى من العام، زاد العجز التجاري 82.5 % إلى 45.344 مليار دولار.

وأوضح تقرير لوكالة "بلومبرج" الأمريكية أن هذا الخلل المتدهور في التجارة الخارجية، جاء مدفوعا بشكل أساس بالانفجار الائتماني المدعوم بأسعار فائدة أقل من معدل التضخم في البلاد.

وقد أدى ضعف الليرة إلى زيادة الأسعار إلى أكثر من 10٪ وساهم بذلك -أيضا- الاندفاع نحو الذهب، وهو ملاذ جذاب للمستهلكين الأتراك في أوقات تقلب العملة وارتفاع التضخم.

وتأتي الأرقام الرسمية الأخيرة عن توسع فجوة العجز التجاري التركي، متممة لبيانات سابقة عن انخفاض الأصول الاحتياطية الرسمية للبنك المركزي التركي من العملة الأجنبية والذهب بنسبة 2.2 في المائة في نوفمبر الماضي عن الشهر السابق، إذ فقد البنك المركزي من الاحتياطي النقدي الأجنبي نحو مليار دولار ومن احتياطي الذهب ملياري دولار و945 مليون ليرة.

وقد أظهرت بيانات البنك المركزي التركي في تقرير "الاحتياطيات الدولية وتطورات السيولة بالعملات الأجنبية" انخفاض الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 2.2٪ في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 82.7 مليار دولار.

وتراجعت أصول النقد الأجنبي إلى 41.1 مليار دولار، وانخفضت أصول احتياطي الذهب بنسبة 5.1 % إلى 40 مليار دولار.