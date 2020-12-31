حظر استيراد منتجاتها.. أرمينيا توجه ضربة قوية لـ تركيا

وجهت أرمينيا، اليوم الخميس، صفعة قوية إلى الحكومة التركية، حيث بدأت تنفيذ قرار حظر استيراد وبيع المنتجات التركية لمدة 6 أشهر، وذلك على خلفية دعم أنقرة لأذربيجان في صراعها بإقليم كاراباخ.

وقالت المتحدثة باسم وزارة خارجية أرمينيا، آنا نجداليان، اليوم الخميس، إن قرار حظر استيراد السلع الاستهلاكية الجاهزة التركية المنشأ إلى أرمينيا لمدة 6 أشهر يدخل حيز التنفيذ.

وكتبت نجداليان عبر حسابها الرسمي علي "تويتر"، أن "قرار حظر استيراد المنتجات التركية إلي أرمينيا يدخل حيز التنفيذ، بسبب دعم تركيا العلني لأذربيجان في الحرب التي اندلعت في إقليم كاراباخ".

وفي أواخر أكتوبر الماضي، أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء الأرميني، مهر جريجوريان، حظر استيراد المنتجات التركية مؤقتًا، اعتبارا من 31 ديسمبر 2020، وذلك بعد الدعم التركي القوي لأذربيجان في الحرب الأخيرة التي استمرت 44 يومًا.

سيكون الحظر ساري المفعول لمدة ستة أشهر فقط ، حيث أن هذه هي الفترة القصوى التي يمكن للدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي أن تنفذ فيها حظرًا أحاديًا من هذا النوع. لكن الحظر يمكن تمديده إلى أجل غير مسمى.

وجاء في البيان أن الحظر سيوقف تدفق الأموال إلى خزينة الدولة التركية، ويمنع في الوقت ذاته بشكلٍ نهائي دخول أي خطر محتمل عبر منتجات دولة معادية.

وعلى صعيد متصل، حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أرمينيا من انتهاك وقف إطلاق النار في إقليم كاراباخ، فيما وصف قواته في أذربيجان بوسام الشرف!

وتم إغلاق الحدود الأرمينية التركية منذ عقود وليس بينهما علاقات دبلوماسية، وهو إرث من الحرب الأولى بين أرمينيا وأذربيجان في التسعينيات.