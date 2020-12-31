قرقاش: الإمارات تنهي 2020 وهي أكثر قوة وعزة ومنعة

وغرد قرقاش من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "تنهي الإمارات العام 2020 وهي أكثر قوة وعزة ومنعة، وتتجاوز الاختبار الأصعب على البشرية بنجاح، ونتطلع إلى العام 2021 بكل تفاؤل".
وتابع: "التوازن والحكمة والتخطيط والعمل الدؤوب كانت مفاتيح عبور خلال هذا العام الصعب، وتعبّد طريقنا في السنوات المقبلة.
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