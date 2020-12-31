قرقاش: الإمارات تنهي 2020 وهي أكثر قوة وعزة ومنعة

ودع أنور قرقاش وزير الخارجية الإماراتي، عام 2020 بعد الأحداث التي شهدها العالم كله هذا العام بجانب إنجازات عديدة قامت بها دولة الإمارات خلال العام.

وغرد قرقاش من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "تنهي الإمارات العام 2020 وهي أكثر قوة وعزة ومنعة، وتتجاوز الاختبار الأصعب على البشرية بنجاح، ونتطلع إلى العام 2021 بكل تفاؤل".

