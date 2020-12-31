أخبار اليمن : الأرصاد يحذر من موجة صقيع ورياح شديدة

الأرصاد يحذر من موجة صقيع ورياح شديدةتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الطقس البارد إلى البارد نسبياً على المحافظات الجبلية والمناطق الصحراوية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن الطقس سيكون بارداً على المناطق المرتفعة من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، الضالع وجنوب غرب مأرب.

فيما سيكون بارداً نسبياً على مرتفعات محافظات إب، تعز، لحج، أبين، شبوة وحضرموت، والمناطق الصحراوية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ونبه المركز المواطنين في تلك المحافظات خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين خلال الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة.

ودعا إلى ارتداء الملابس الشتوية، وحماية المحاصيل الزراعية وخلايا النحل.

كما نبه الصيادين ومرتادي البحر جنوب البحر الأحمر وباب المندب من الرياح الشديدة وارتفاع الموج.

وأفاد المركز بأن أقل درجات حرارة سجلت صباح اليوم كانت 4 في ذمار، و 4.8 في عمران، 5.6 في صنعاء، 7.8 في إب، 8.6 في سيئون.