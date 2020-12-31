القضاء الأردنى يصدر قرارا بحل نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلسها لمدة عام

جدة - نرمين السيد - وكان النائب العام الأردنى أصدر فى 25 يوليو الماضى، قرارا بـ"كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين".

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