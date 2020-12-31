أرمينيا تبدأ تنفيذ قرار حظر استيراد وبيع المنتجات التركية لمدة 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - وكان مكتب نائب رئيس الوزراء الأرميني، مهر جريجوريان، أعلن فى وقت سابق، أنه سيتم حظر استيراد المنتجات التركية مؤقتًا، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2020، بسبب تدخلها فى النزاع القائم بإقليم ناجورنى قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان".

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