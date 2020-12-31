صالح الفداغي: استئناف الرحلات التجارية من وإلى الكويت وفق اشتراطات صحية

قال المهندس صالح الفداغي، نائب المدير العام لشؤون المطار بالإنابة في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، إنه ستتم إعادة تشغيل الرحلات التجارية من والى مطار الكويت الدولي اعتبارا من السبت المقبل 2021/1/2 وفق الاشتراطات الصحية والتعاميم الصادرة بهذا الشأن والمطبقة قبل قرار التعليق بتاريخ 2020/12/21 .

وقال الفداغي في تصريح صحفي نقلته صحيفة الراي، بأن الطيران التجاري القادم من الدول عالية الخطورة مازال محظورا كما كان قبل قرار التعليق حيث مازالت قائمة الدول كما هي 35 دولة محظور الطيران القادم منها وذلك للمحافظة على استقرار المنظمومة الصحية في البلاد .

وأوضح الفداغي أنه تزامنا مع استئناف الرحلات التجارية من والى مطار الكويت الدولي، لابد من التزام المسافرين المغادرين بالاشتراطات الصحية والتي تتركز بضرورة التسجيل في منصة " كويت - مسافر " .Kuwamosafer.com وكذلك حصول المواطنين الكويتيين على تأمين صحي خلال فترة السفر يغطي الإصابة بكوفيد 19 اضافة الى توقيع المواطنين على إقرار التعهد المتوفر حاليا على منصة " كويت - مسافر " ، مشيرا الى أهمية معرفة الراكب المغادر للشروط الصحية المطلوبة في المطار الذي سيغادر له وضرورة الحصول على شهادة PCR تثبت سلبية الإصابة للدول التي تتطلب ذلك .

أما بالنسبة للشروط الصحية المطلوبة على القادمين إلى مطار الكويت الدولي فأهمها التسجيل في تطبيق " شلونك " الذي أطلقته وزارة الصحة اضافة الى ضرورة ابراز شهادة PCR قبل صعود الطائرة مدتها 96 ساعة من وقت أخذ العينة حتى القبول على الرحلة تثبت سلبية الاصابة من فيروس كوفيد 19 ، موضحا ان جميع المسافرين القادمين الى دولة الكويت سيخضعون للحجر المنزلي لمدة 14 يوما التزاما بالاشتراطات الوقائية للسلطات الصحية.