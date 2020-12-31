بايدن: أتطلع للعمل مع الرئيس القبرصي وحكومته

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) اليوم الخميس، إن بايدن قال ذلك في خطاب أرسله للرئيس القبرصي ليشكره على تهنئته له بعد فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وأضاف كوشوس أن بايدن قال في الخطاب إنه ونائبته كامالا هاريس سيتوليان شئون الرئاسة في عصر يشهد تحديات عالمية مثل جائحة فيروس كورونا وتغير المناخ، وهي تحديات تمتد خارج نطاق الحدود الوطنية وتتطلب تعاونًا دوليًا.
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