الحكومة العراقية: لا يوجد أي سبب لتأجيل موعد الانتخابات المبكرة

وقال في تصريحات صحفية، أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية، إن "هناك 750 فرقة جوالة خاصة بالمفوضية ستنفذ حملة بداية الشهر المقبل لتحديث بيانات الناخبين".
وأضاف، أن "جميع متطلبات الانتخابات المبكرة متوفرة، ولا يوجد مبرر لتأجيل موعدها، وهناك وعود من مجلس النواب لإقرار قانون المحكمة الاتحادية خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
وأكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، إصرار حكومته على المضي لإنجاح الانتخابات المبكرة.
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