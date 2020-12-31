ليبيا تسجل 342 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض اليوم الخميس تسجيل 342 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 100 ألف و277 حالة.

وأوضح المركز - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية - أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 1478 حالة.. مشيرا إلى أنه تم تسجيل 834 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 72 ألفا و107 حالات.



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