نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السودان يفصل 185 طالبا من كلية علوم الشرطة والقانون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت وزارة الداخلية السودانية، اليوم الخميس، فصل 185 طالبا من الدفعة 70 من التدريب العسكري الخاص بكلية علوم الشرطة والقانون، لمخالفتهم القانون والسلوك.

وذكرت الداخلية السودانية، أن القرار ينص على استمرار الطلاب الأجانب فقط حتى التخريج لوجودهم بحكم بروتوكولات واتفاقيات تعاون تدريبي مع بعض الدول، وعددهم 19 طالبا.

وجاء قرار الفصل لمخالفتهم قانون ولوائح وأعراف وتقاليد وإرث وسلوك الشرطة السودانية بما يشمل مخالفة لوائح كلية علوم الشرطة والقانون.

وعقد مساء أمس الأربعاء، اجتماعُا بكلية علوم الشرطة والقانون برئاسة نائب المدير العام المفتش العام لقوات الشرطة، الفريق شرطة حقوقي خالد مهدي إبراهيم.