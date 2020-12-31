الاستثمار في الذهب .. كيفية شراء سبائك الذهب من الراجحي

يقدم بنك الراجحي الكثير من الاستثمارات ومنها شراء سبائك الذهب من الراجحي المالية، وإمكانية الاستثمار في الذهب وخاصة بعد ارتفاع قيمة الذهب وتحقيقه لأعلى مستوى له منذ عقود، فقد أثبت الذهب مع التذبذب الاقتصادي الحادث أنه السبيل الأمن للاستثمار لأن قيمته تزيد مع الوقت ولا تقل، ويمنح حق الاستثمار في الراجحي في الأسهم والاستثمار في الذهب وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وأعلن المصرف عن فتح الباب للعملاء لشراء الذهب عيار 24 لكل الفئات .

شراء سبائك الذهب من الراجحي

يوفر مصرف الراجحي العديد من الخدمات ومنها ” خدمة منتجات الخزينة ” حيث نجحت الإدارة في تطوير منتجات الخزانة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وتقديم خدمات بمستوى عالى من الجودة ، ومنها سبائك الذهب الصافي بأوزان عديدة وتلك السلع يتم تداولها فيسوق البورصة العالمي.

حيث يتم بيع وشراء السبائك الذهبية بواسطة شركات وبعدما يمتلك العميل السلع، يعرض المصرف عليه شرائها ويوفر إمكانية الشراء الفوري أو دفع قيمتها بشكل فوري، ولو تم دفع القيمة بعد فترة من الزمن يزيد السعر، ومهمة المصرف هي عرض السلعة للشراء بدلاً من العميل والبدء في تيسير كافة الإجراءات للشراء.

ومن مزايا مصرف الراجحي بمنتجات الخزينة مد وقت الاستثمار من شهر وحتى 3 سنوات، ويضمن لصاحب المنتج عدم وجود مخاطرة، وأيضًا لابد من توثيق المنتج قبل استثماره، حيث تتم عملية بيع وشراء الذهب في المصارف من خلال طريقتين:

شراء العميل كمية من الذهب التي تتناسب المبلغ الذي يريد استثماره.

تمويل العميل من قبل المصرف وفي حالة موافقته لاحكام الشريعة الإسلامية مثل مصرف الراجحي لا يوجد فوائد على التمويل.

شروط شراء الذهب من الراجحي

ولشراء السبائك الذهبية بكافة أنواعها لابد من التواصل مع خدمة العملاء في الراجحي من خلال الاتصال برقم 920003344 ومعرفة شروط الشراء حيث يقدم الراجحي الذهب من أجود الأنواع السويسرية عيار 24 بدون رسوم للنقل، ولا يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السبائك الذهبية، ويمكن الاحتفاظ بالذهب في صندوق الأمانات ويرتبط سعر الذهب بالسعر العالمي وشروط الشراء كالتالي:

أن يكون لدى المتقدم حساب فردي في الراجحي وبإمكانك فتح حساب الراجحي إلكترونيًا بسهولة.

حساب للمقيمين الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عام .

الحد الأدنى لشراء سبائك الذهب 10 جرام.

يوجد فئات ( كيلو – 500 جرام -100 جرام – 50 جرام – 10 جرام – 5 جرام )

قم بالولوج للموقع الرسمي لمصرف الراجحي والتوجه إلى الخزينة .

اختر تجارة الذهب

قم بتعبئة البيانات الشخصية (الاسم والجنسية والعمر ورقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة )

التأكيد أن لك حساب مصرفي في البنك أم لا

واختيار تحويل الراتب على البنك أم لا

اختر مكان العمل حكومي أم خاص ثم اكتب البريد الإلكتروني والوقت المناسب للاتصال بك

ثم اكتب رمز التحقق وإرسال للطلب.

كيفية شراء سبائك الذهب من الراجحي