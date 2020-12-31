تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الاول لجميع المراحل التعليمية في مصر 2021، بعد أن تم موافقة مجلس الوزراء المصري بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي على المقترح الذي تقدم به وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وكذلك وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إستكمال دراسة الفصل الدراسي الاول عن بعد وتأجيل الامتحانات إلي بعد انقضاء إجازة النصف الدراسي الاول والذي يأتي تحت ضوء القيادة في مصر للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والطالبات.تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الاول لجميع المراحل التعليمية في مصر 2021
بدأ اليوم اجتماع مجلس الوزراء المصري والذي تم فيه العديد من القرارات الهامة والعاجلة والتي تأتي في مقدمتها تأجيل اختبارات الفصل الدراسي الاول، وفي مستهل جلسة اليوم تقدم رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بقدوم عام ميلادي جديد متمنياً له ولابناء الوطن العربي دوام الصحة والعافية، ثم تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بخالص الشكر لرئيس الجمهورية عن موافقة عن بدء المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والتي يتم الاستفادة منها نحو 18 مليون مواطن مصري.قرارات مجلس الوزراء اليوم
- تضمنت قرارات مجلس الوزراء بتقليل اعداد الموظفين في كل جهة حكومية والذي يأتي في ضوء حرص الوزارة علي الإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد فى مراحله المختلفة.
- اما عن المخالفات الاحترازية والوقائية من وباء فيروس كورونا شدد الدكتور مصطفى مدبولي أنه لا تهاون مع من يخالف تلك القرارات، حيث أن الغرامات المالية ستكون فورية على من يخالف الإجراءات الاحترازية والوقائية مثل ارتداء الكمامات وما شابه ذلك.
- كما ضمت قرارت رئيس مجلس الوزراء التعامل المشدد مع إقامة أي حفلات تخص رأس السنة الميلادية وتوقيع عقوبات مشددة على من يتم ضبطه في إقامة حفلات راس السنه.
- مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر قادمة وذلك عن نهاية شهر مارس 2021م.
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