تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الاول لجميع المراحل التعليمية في مصر 2021، بعد أن تم موافقة مجلس الوزراء المصري بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي على المقترح الذي تقدم به وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وكذلك وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إستكمال دراسة الفصل الدراسي الاول عن بعد وتأجيل الامتحانات إلي بعد انقضاء إجازة النصف الدراسي الاول والذي يأتي تحت ضوء القيادة في مصر للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والطالبات.

بدأ اليوم اجتماع مجلس الوزراء المصري والذي تم فيه العديد من القرارات الهامة والعاجلة والتي تأتي في مقدمتها تأجيل اختبارات الفصل الدراسي الاول، وفي مستهل جلسة اليوم تقدم رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بقدوم عام ميلادي جديد متمنياً له ولابناء الوطن العربي دوام الصحة والعافية، ثم تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بخالص الشكر لرئيس الجمهورية عن موافقة عن بدء المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والتي يتم الاستفادة منها نحو 18 مليون مواطن مصري.