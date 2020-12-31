التسجيل في الاستثمار كابيتال السعودي

الاستثمار كابيتال مملوكة من البنك السعودي للاستثمار، حيث يتوجه البنك السعودي للاستثمار مؤخراً نحو التحول للخدمات الرقمية المتطورة في أغلب ما يقدمه من خدمات إلكترونية، حيث أتاح البنك السعودي للاستثمار فتح الحسابات البنكية عبر الإنترنت واستلام بطاقة الحساب عبر مندوب البريد أو طباعتها من أجهزة الخدمة الذاتية بهدف توفير خدمات أسرع وأكثر سهولة وبجودة أعلى، وذلك دون التوجه إلى زيارة الفروع، والاستثمار كابيتال يستخدم فريق من احدث البرامج المتقدمة لتحليل التوقعات المالية و إدارة الصناديق العقارية،وسنوضح لكم طريقة التسجيل في بنك الاستثمار كابيتال بالتفصيل.

الاستثمار كابيتال

تتبع الاستثمار كابيتال المؤسسة الكبرى وهو بنك الاستثمار السعودي، وهى شركة سعودية مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع قدره 250 مليون ريال سعودي، وتم الحصول على الترخيص المعدل بعد عملية الاستحواذ على كافة أصول والتزامات شركة صائب بي أن باريبا لإدارة الأصول رقم (37-11156) بتاريخ 27/10/1432هـ الموافق 25/09/2011م، والفائز بجائزة افضل أداء صندوق للأسهم الخليجية في عام 2012 من المكافئات العالمية، وتتبع استراتيجية استثمارية، حيث يتم التقييم الأداء على أسس دورية منتظمة و التي تساهم في تحديث الإستراتيجية طبقا لظروف السوق والرؤية المستقبلية له، وتبع بصرامة دراسة مدى جدوى الفرصة ودراسات نافية للجهالة لتحديد أي فرصة عقارية جديدة، والتي تشمل التالي:

دراسات مالية.

دراسات قانونية.

دراسات السوق.

قدرات وخبرات المطور/ مدير المشروع.

يستخدم فريق الاستثمار كابيتال أحدث البرامج المتقدمة لتحليل التوقعات المالية و إدارة الصناديق العقارية.

خدمات الاستثمار كابيتال

الاستثمار كابيتال (“ايكاب”) تعمل على توسيع خدماتها في المجالات التالية:

خدمات الوساطة المالية.

المنتجات الاستثمارية (صناديق منخفضة المخاطر وصناديق الأسهم والمحافظ التقديرية).

تمويل الشركات.

قم بالدخول إلى الموقع الالكترونى الاستثمار كابيتال.

انقر على تسجيل الدخول ثم تسجيل جديد.

قم بكتابة بياناتك الخاصة وهى كتابة الرقم القومى الخاص بك إذا كنت سعوديا أو رقم الإقامة إذا كنت مقيم داخل المملكة.

ثم تستكمل الخطوات المطلوبة ومن هنا قد تم التسجيل.

يجب أن تكون إجمالي الصفقات لا تقل على عشر صفقات خلال 12 شهرا والمحفظة الخاصة بعد الاستثمار تحتوى على 10 مليون ريال سعودي.

ولا تقل مجموعة الاستثمارات عن أربعون مليون ريال سعودي.

خطوات التسجيل في الاستثمار كابيتالشروط التسجيل في الاستثمار كابيتال