أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة الحاج مصلح ناصر الجبوبي

الأمين العام يعزي بوفاة الحاج مصلح ناصر الجبوبيبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج مصلح ناصر الجبوبي، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة زاخرة بالعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه.

وتوجه أمين عام المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وقواعد وأعضاء المؤتمر الشعبي العام، بخالص تعازيه ومواساته القلبية لنجل الفقيد الأستاذ محمد مصلح الجبوبي عضو اللجنة الدائمة، وبقية أفراد الأسرة، وكافة آل الجبوبي في قرية صلاحية عزلة بني مسلم مديرية القفر محافظة إب في هذا المصاب.

ونوه بمناقب الفقيد واسهاماته المشهودة تجاه الوطن والدفاع عن الثورة والجمهورية ونهجه الإنساني في إصلاح ذات البين.. مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

”إنا لله وإنآ إليه راجعون“.