أكثر من 3900 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة
سجلت الولايات المتحدة أكثر من 3900 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية في رقم قياسي يومي جديد.
وأشارت جامعة جونز هوبكنز التي تعد مرجعا في تتبع أعداد الإصابات والوفيات إلى تسجيل 3927 حالة وفاة و189671 إصابة جديدة ما يرفع إجمالي الوفيات في هذا البلد الأكثر تضررا في العالم من الوباء إلى 341845 والإصابات إلى 19715899.
وكان كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنطوني فاوتشي حذر الأحد الماضي من أن أسوأ ما في وباء كورونا ربما لم يحدث بعد مع توقع ارتفاع الوفيات بمعدلات مقلقة خلال أشهر الشتاء وبعد التجمعات في الأعياد والعطلات.
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