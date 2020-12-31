كيف سيغير "لقاح جونسون آند جونسون" قواعد المواجهة؟

كشف كبير مستشاري برنامج التلقيح الأميركي، منصف السلاوي، الخميس، معلومات تتعلق بإمكانية دخول لقاح جديد معركة مواجهة وباء كورونا في فبراير المقبل.

وعبّر السلاوي خلال مؤتمر صحفي، عن أمله في حصول اللقاح الذي طورته شركة "جونسون آند جونسون"، على الموافقة في النصف الأول من فبراير، لافتا إلى أنه بخلاف اللقاحات التي نالت موافقة أولية، فإن التطعيم الجديد يأتي في جرعة واحدة، حسبما نقلت "فرانس برٍس".

ووصف السلاوي اللقاح الجديد بأنه "سيغير قواعد اللعبة في مواجهة الولايات المتحدة للوباء"، مشيرا إلى أنه في آخر المراحل التجريبية، وتتم حاليا مناقشة آليات تسريع توفير جرعات منه.

ووفق خبراء فإن اعتماد اللقاح الذي يمنح في "جرعة واحدة فقط"، من شأنه أن يحمي الأفراد من الفيروس في غضون أسابيع من التطعيم، بينما يستغرق الأمر شهرا تقريبا بالنسبة لتلك التي تأتي على شكل جرعتين كلقاح "فايزر" و"موديرنا".

وتطرق السلاوي في حديثه للقاح "أسترازينيكا أكسفورد"، حيث قال إن الولايات المتحدة تتوقع الترخيص للقاح في أبريل، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضاف أن الاختبارات الأميركية والدراسات ستكتمل من أجل الموافقة "في وقت ما مطلع أبريل".

وتابع قائلا: "سيكون قد تم تصنيع عشرات ملايين الجرعات، وبالتالي ستكون متوافرة للاستخدام في حال دعمت المعطيات الموافقة عليه".

ولم يعتبر السلاوي أن بريطانيا تسرعت في قرارها، وأثنى على الوكالة البريطانية الناظمة للأدوية بوصفها "مؤسسة تقوم على العلم"، لافتا إلى أنه "ليس لدي أي تساؤلات حول قرارها".

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 3900 وفيات بكوفيد-19 الأربعاء، وفق تعداد نشرته جامعة جونز هوبكنز، وهو رقم قياسي يومي جديد للوفيات جراء الفيروس.

وأعلنت الجامعة التي تتخذ بالتيمور مقرا لها وفاة 3927 شخصا بسبب فيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا في العالم من الوباء، في حين تم تسجيل 189671 إصابة جديدة.

وبهذا تكون حصيلة الإصابات الاجمالية في الولايات المتحدة قد بلغت 19715899 والوفيات 341845 منذ بدء انتشار الفيروس.