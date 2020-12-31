جدة - نرمين السيد - وأضاف المسؤول، وفقا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية، أن هناك معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران وميليشيات متعاونة معها فى العراق ربما يخططون لهجمات ضد القوات الأمريكية بالمنطقة.
وتابع المسؤول الأمريكى، بأن "مستوى التهديد الحالى من إيران هو الأكثر إثارة للقلق منذ مقتل قاسم سليمانى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنتاجون: إيران نقلت صواريخ بالستية قصيرة المدى إلى العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.