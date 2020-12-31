البنتاجون: إيران نقلت صواريخ بالستية قصيرة المدى إلى العراق

جدة - نرمين السيد - وأضاف المسؤول، وفقا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية، أن هناك معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران وميليشيات متعاونة معها فى العراق ربما يخططون لهجمات ضد القوات الأمريكية بالمنطقة.

وتابع المسؤول الأمريكى، بأن "مستوى التهديد الحالى من إيران هو الأكثر إثارة للقلق منذ مقتل قاسم سليمانى".