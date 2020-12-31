إعلام عبرى: سياح إسرائيليون يسرقون مقتنيات غرف الفنادق فى دبى

جدة - نرمين السيد - قال رجل أعمال إسرائيلى: "منذ سنوات عديدة أتيت إلى الإمارات وأقوم بأعمال تجارية هناك.. فى الشهر الماضى وصلت إلى الفندق الذى كنت أقيم فيه وشعرت بالرعب عندما شاهدت فى بهو الفندق إسرائيليين يفتحون حقائبهم قبل تسجيل المغادرة ويتم تفتيشهم بحثا عن أشياء مسروقة من الغرف".

فيما قال مدير أحد الفنادق المطلة على برج خليفة، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "نستضيف مئات السياح من جميع أنحاء العالم وهناك عدد غير قليل من السياح الذين يسببون المشاكل. فى الآونة الأخيرة، أوقفنا سائحين إسرائيليين يأتون إلى الفندق ويأخذون معهم كل ما يمكن حمله".

وأضاف "هناك عائلة مع طفلين أرادت تسجيل المغادرة ووجدنا أن هناك أشياء مفقودة فى الغرفة.. وعندما طلب ممثل البهو فى الفندق شرح فقدان هذه الأشياء بدأ الضيوف بالصراخ.. وبعد جدال وافقوا على فتح الحقائب لنجد هناك دلو الثلج وعلاقات ومناشف وجه بالإضافة إلى مصابيح الإضاءة المتواجدة داخل الدولايب ومكواة الملابس. وحين قلنا لهم إننا سنبلغ الشرطة قرروا إعادة الأشياء والاعتذار".