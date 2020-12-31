تعرف على عدد سكان إسرائيل مع نهاية عام 2020

ذكر موقع i24NEWS الإسرائيلي اليوم الخميس أن معطيات دائرة الاحصاء المركزية في اسرائيل كشفت أن عدد سكان اسرائيل في نهاية عام 2020 بلغ 9,291,000 مواطن، وأن 44,154 مواطن توفوا هذا العام من بينهم 3,314 توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا.

ويتضح من المعطيات أن 6,870,000 من السكان من اليهود ويشكلون (74% من السكان) و1,956,000 من العرب ويشكلون (21% من السكان) والباقي يتم تعريفهم على أنهم آخرين، أي مسيحيين ليسوا عربا أو مصنفين بدون دين في سجل السكان.

ويتضح من المعطيات ان هناك اضافة 151 الف شخص في عام 2020 إلى سجل السكان أي بزيادة 1.7%، غالبية الزيادة طبيعية (84%) و(16%) جراء الهجرة . ووفقا للمعطيات فانه في عام 2020 سجلت ولادة 176 الف طفل (73.8% لامهات يهوديات، 23.4% لامهات عربيات، 2.8% لآخرين).

وسجل في عام 2020 انخفاض في عدد القادمين الجدد إلى إسرائيل حيث هاجر إليها 20 ألف يهودي مقابل 34 ألف يهودي في عام 2019، وهناك 11 ألف مهاجر دخلوا إلى إسرائيل عن طريق قانون الدخول إلى البلاد.

القادمون الجدد إلى إسرائيل في عام 2020 جاءوا من روسيا (38.1%) وأوكرانيا (15.1%) فرنسا (11%) والولايات المتحدة (10.7%).

