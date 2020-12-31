في الساعات الأخيرة من 2020.. شاهد| البرق ينير سماء مكة وهطول الأمطار على المصلين

تشهد المملكة العربية السعودية، في هذه اللحظات، هطول أمطار غزيرة ورعد وبرق، وامتدت هذه الأمطار لتصل إلى المصلين بالحرم المكي، وذلك في موجة من التقلبات الجوية تشهدها المملكة.

ونشرت الصفحة الرسمية بـ "الحرم المكي"، مقطع فيديو "بث مباشر" يظهر لحظة سقوط أمطار رعدية غزيرة على المصلين ووسط دعوات الإمام الذي انهمر بالبكاء.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد السعودية، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتشكل سحبًا رعدية وأتربة مثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

وقال المركز الوطني الأرصاد السعودية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن مناطق الحدود الشمالية «العويقيلة، رفحاء، عرعر» وحائل «الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق» والمدينة المنورة «الحناكية، المدينة المنورة، المهد، خيبر» ومكة المكرمة «اضم، ميسان، الطائف، العرضيات، الجموم، العاصمة المقدسة، الكامل، بحرة، القنفذة، الليث، الخرمة، المويه، تربة، رنية» تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.