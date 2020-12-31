خير الملك سلمان يجوب العالم.. مساعدات سعودية بملايين الدولارات لهذه الدول

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توفير الاحتياجات التعليمية بمديريتي ثمود ورماه بمحافظة حضر موت.

ويشمل المشروع تقديم ثمانية معامل حاسوب، وأربعة معامل علوم، ومقاعد دراسية مزدوجة بـ 147 مقعدا، وحقائب مدرسية مع مستلزماتها 1,668 حقيبة، و32 حقيبة وسائل تعليمية.

وأشاد المدير العام لمديرية ثمود بدور المملكة الإنساني بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تجاه اليمن وشعبه، منوها بتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة هذا المشروع التعليمي المهم الذي سيسهم في تأهيل وبناء قدرات الطلاب في التحصيل العلمي.

كما واصل مستشفى كرى العام بمحافظة مأرب تقديم خدماته الطبية المتنوعة للمرضى والمصابين اليمنيين خلال الفترة من 23 نوفمبر وحتى 24 ديسمبر الجاري، بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع قسم الوسائل التشخيصية 2,547 فرد، بواقع 477 شخصًا لقسم الأشعة المقطعية، و1,959 شخص لقسم الأشعة التلفزيونية، و111 فردًا لقسم تصوير تخطيط صدى القلب (الإيكو).

وفي إطار متوازٍ، نظم مركز الملك سلمان لرعاية الأطفال المعوقين بمنطقة حائل ‏حفلًا لتكريم الأمهات الفائزات بجائزة المراعي "للأم المثالية لذوي ‏الإعاقة"، في دورتها الثالثة، بحضور عدد من المسؤولين بالمنطقة.

وأوضح مدير المركز عبد المحسن الهريش أهمية الأساليب الحديثة التي ‏تقدم ‏للمستفيدين من الأطفال في مجال التأهيل والتعليم, مؤكدًا أن الأسرة ‏شريك رئيسي لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة وجسر لتذليل ‏السبل في ‏تخطي المصاعب التي تواجههم, مضيفًا أن الجائزة تأتي لتحفيز الأسر على التفاعل الإيجابي مع برامج ‏الجمعية والمركز.

بدوره بين ممثل شركة المراعي رئيس الاتصال المؤسسي والعلاقات ‏العامة ‏عبدالله العتيبي أن سعي المراعي لمكافأة المتميزين من أبناء ‏المجتمع ومنح الفرص والأمل لغير القادرين هو سبيلها لإحداث تنمية ‏مستدامة، مشيرًا إلى أن الجائزة ستتنقل سنويًا ‏لدعم أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مراكز جمعية الأطفال ‏المعوقين حول المملكة.

كما وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية مشتركة لدعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات في 7 محافظات يمنية، بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وسيستفيد من المشروع 437,179 فرد، حيث سيجري خلاله تهيئة وتجهيز وتأثيث المرافق الصحية بالمعدات والتجهيزات اللازمة، وتشغيل المراكز التغذوية الاستقرارية والعيادات الطبية التغذوية الثابتة والفرق المتنقلة، وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية والتدريب والتوعية والتثقيف، بهدف إنقاذ الحياة والمحافظة على استمرارها والحد من انتشار حالات سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة والأمهات المرضعات والحوامل، وتأمين الخدمات العلاجية لحالاتهم الصحية وتعزيزها في المحافظات المستهدفة.

وتأتي الاتفاقية في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 539 مشروعًا.

يأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة في كل المجالات للجمهورية اليمنية الشقيقة.

وفي إطار متصل، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كسوة الشتاء 2020 للمحتاجين في لبنان.

حيث وزع المركز أمس 3.168 بطانية و1.584 حقيبة شتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في مدن بيروت وصيدا والعيرونية ودده الكورة والبترون، استفاد منها 7.920 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اللبناني الشقيق.