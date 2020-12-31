رئيس الموساد: إسرائيل ستمنح الجاسوس جوناثان بولارد راتبًا شهريًا

قال رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، إيلي كوهين، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستمنح جوناثان بولارد، الذي تجسس على الولايات المتحدة، راتبًا مثل عملاء الموساد والشاباك السابقين.

وقال كوهين، لمراسل إذاعة الجيش "إسرائيل بحاجة لمساعدة بولارد، نعم".

ووصل الجاسوس الإسرائيلي، جوناثان بولارد، الذي قضى بولارد 30 عامًا في السجن في الولايات المتحدة بتهمة التجسس إلى تل أبيب بعد شهر واحد من رفع الحظر المفروض على سفره، وكان في استقباله في المطار رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.