تعليق أكثر من 150 رحلة جوية في مطارات موسكو بسبب الأمطار

وقالت خدمة "ياندكس.تابلو" لجداول الرحلات الجوية الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، إنه تم تعليق 13 رحلة وألغيت رحلتان في مطار"فنوكوفو"، وتم تعليق 87 رحلة، وألغيت أربع رحلات في مطار "دوموديديفو"وفي مطار "شيريميتيفو" تم تعليق 5 رحلات و ألغيت 87 رحلة.
وفي وقت سابق، قال ممثل مطار "دوموديدوفو"، إنه تم تقليص عدد الرحلات الجوية في المطار بشكل مؤقت، بسبب هطول الأمطار المتجمدة.
وأوضح أن الجليد الذي تشكل على سطح المدرجات، يعيق حركة الطائرات. ولضمان سلامة الرحلات الجوية في الظروف الجوية السيئة، كان من الضروري زيادة وتيرة تنظيف المدرج ومعالجتها بالمواد الكيميائية.
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