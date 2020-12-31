بشكل مفاجئ.. ترامب يترك ضيوفه في فلوريدا ويتجه للاحتفال بالعام الجديد في واشنطن

قرر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، تغيير جدول أعمالهما وقضاء ليلة رأس السنة الجديدة في واشنطن، بصورة مفاجئة، والتخلي عن حضور حفل كان مقررًا في فلوريدا.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، من المقرر الآن أن يغادر ترامب وميلانيا بالم بيتش، قبل حفلته السنوية ليلة رأس السنة الجديدة؛ وذلك على الرغم من أن الضيوف قد قاموا بشراء التذاكر وتجمعوا بالفعل في ناديه بجنوب فلوريدا وقيل لهم إن ترامب سيكون حاضرا، حسبما أفاد ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.

وعادة ما يستمتع الرئيس ترامب بالظهور على السجادة الحمراء أمام الصحافة وأصدقائه، لكنه تخلى عن الحدث تماما هذا العام فيما يعد خطوة غير عادية.

وفي برنامج يومي محدث نشره البيت الأبيض ليوم الخميس، قال إن الرئيس والسيدة الأولى ميلانيا ترامب سيغادران فلوريدا في الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي للعودة إلى البيت الأبيض. ولم يذكر سبب المغادرة المفاجئة.

وتشير التوقعات إلى أن ترامب يرغب في العودة إلى واشنطن في وقت مبكر أكثر مما كان مقررا، وذلك قبل الاضطراب المخطط له من قبل الجمهوريين قبيل اجتماع الكونجرس الأسبوع المقبل للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وخلال فترة إقامته في فلوريدا، وجه ترامب تركيزه كليا على نتائج الانتخابات وعملية التصديق المقبلة في الكونجرس، والمقرر عقدها في 6 يناير.

وبعد خسارته عشرات القضايا في المحكمة ورفض استئنافه من قبل المحكمة العليا، اعتبر ترامب حدث 6 يناير أفضل فرصة له لإلغاء الانتخابات التي خسرها.

وأثناء وجوده في فلوريدا، أثار ترامب مرارا تاريخ 6 يناير مع أعضاء الكونجرس وشركاء آخرين، وفقا لأشخاص مطلعين على المحادثات. وضغط على أعضاء مجلس الشيوخ بشأن ما إذا كانوا سيوافقون أعضاء مجلس النواب المحافظين في الاعتراض على النتائج.

وفي وقت سابق، قال ترامب أيضا إنه يشعر بالقلق من أن إيران قد ترد في الأيام المقبلة على الضربة الأمريكية بطائرة بدون طيار التي قتلت الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، قبل عام.